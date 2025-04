I tirrenici sono in testa al campionato di Serie C maschile e sanno di dover mantenere alto il livello di forma per non incappare in brutte sorprese. Uno dei giovani leader del team conferma come l’attenzione della piazza sarà massima in vista del rush finale

Il Praia è solido in testa alla classifica, ben sapendo come questo campionato di Serie C maschile sarà sempre ricco di insidie. Non è un caso come non sia facile pronosticare i risultati alla vigilia, le squadre del torneo hanno alzato nettamente la qualità. Lo ha fatto chiaramente la Spes e lo ha dimostrato anche nel girone di ritorno, collocandosi in testa alla classifica anche riuscendo a vincere dei match non certo facile.

Tra i ragazzi che sicuramente stanno giocando un bel campionato spicca Egidio Castelluccio, un centrale tanto bravo (con molte partecipazioni nelle varie rappresentative) quanto concentrato sull’obiettivo finale: «In una stagione così lunga essere in vetta è sicuramente un merito della squadra. Noi crediamo in quello che facciamo, ma non parliamo di obiettivi perché mancano ancora molte partite, anche se con questo non voglio certo nascondere le mie velleità di vittoria. Sicuramente andremo in campo convinti del buon lavoro fatto fin qui».

Un match importante sarà prossimamente quello contro il Taurianova in programma nelle prossime settimane, secondo gli addetti ai lavori. Decisivo per il campionato? Castelluccio è di parere opposto: «Credo di no, non si deciderà tutto, ma sarà sicuramente una gara che darà molte indicazioni. Tutte le squadre che ci affrontano vogliono bene figurare contro la capolista e nessuno ti regala niente. Sarà una bella partita e speriamo uno spettacolo per il pubblico».

Il rimpianto stagionale è di non aver conquistato la Coppa Calabria, in finale il Crotone ha fatto prevalere, qualche settimana fa, il fattore casa. La squadra si è subito ripresa «nell’unico modo possibile, fare tesoro degli errori e continuare a lavorare con serietà e dedizione. Le sconfitte bruciano, ma insegnano molto più delle vittorie».

Infine, Castelluccio pur mantenendo un profilo basso sa come il progetto del Praia sia in costante progresso: «Per è una buona stagione e, grazie all’aiuto della squadra, il rendimento è salito, ma posso sicuramente fare di più. Per il futuro l’obiettivo è crescere ancora e dimostrare di meritare giorno per giorno il posto in squadra e, magari, sognare con la Spes Praia nuovi traguardi».