Il torneo interregionale offre un confronto importante tra i cratensi e la Raffaele che, reduce dal primo ko stagionale, dovrà tenere alta la concentrazione per non far avvicinare i rivali. In Serie C invece classifica riscritta e nuovi propositi per le big del torneo

È stata una settimana davvero particolare per la pallavolo maschile, un po’ tra le attese degli scontri diretti ma soprattutto per il ritiro di una squadra nel campionato di C, con conseguente malumore (celato pubblicamente, ma svelato a denti stretti) delle squadre regionali.

Partendo con ordine, senza dubbio le attenzioni maggiori sono rivolte su Bisignano Group-Raffaele Lamezia, alla palestra di Collina Castello a Bisignano. Gli ospiti, dalle 18.30, cercheranno di difendere il primato contro gli avversari biancazzurri padroni di casa. Con abbonamenti non validi per la giornata odierna (quasi alla stregua del Cosenza Calcio) e il consueto-mancato coinvolgimento di una parte della stampa, i cratensi in caso di vittoria sul punteggio di 3-0 o 3-1 ridurrebbero a tre punti le distanze dall’attuale capolista. Di certo, gli ospiti – reduci dal primo ko in campionato contro Bronte – non vorranno essere gli sparring partner della situazione. In questo 17° turno del girone G, la Tonno Callipo alle 19, invece, avrà un impegno più agevole in casa, ospitando la Ricchigia CT che non ha conquistato nemmeno un punto in questa stagione.

Il vero ribaltone è accaduto in Serie C e lo abbiamo raccontato in esclusiva con l’abbandono al campionato del Sporting Magna Grecia e una classifica totalmente riscritta, senza tenere conto di nessun risultato contro i catanzaresi, essendo già scattato il girone di ritorno.

Alle società non è piaciuta questa mossa, ma sarà meglio concentrarsi sul campo con tre partite oggi e tre domani a intrattenere gli appassionati per il 18° turno. Taurianova, ex capolista, dovrà mantenere alta la concentrazione contro la seconda squadra Callipo (alle 16), così come la Milani Rende non dovrà lasciarsi scoraggiare, affrontando in casa il Corigliano, un’altra bella sfida sarà quella di Crotone tra i pitagorici e il Paola, ora terzo in classifica.

Domani scenderà sul parquet la capolista Praia, chiamata a difendere il primato ospitando l’Area Brutia. L’Altaflex Catanzaro avrà l’impegno fuori casa contro la Virtus Lamezia, punti pesanti in ballo quelli tra Montalto e il secondo team Arpaia: con un’altra retrocessione da assegnare, anche nelle zone basse i calcoli sono cambiati decisamente.