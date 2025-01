Il 2025 della pallavolo calabrese inizia già con una sorta di “botto” a sorpresa, che arriva da una piazza che, sinora, aveva sempre fatto parlare in positivo nel torneo di Serie C femminile.

La New Hospital Paola ha salutato il tecnico Andrea Neri, che era arrivato nella città di San Francesco a novembre 2023. Il tecnico si è dimesso, spiazzando un po’ tutti gli addetti ai lavori, proprio alla vigilia del primo match del nuovo anno: «Mister Andrea Neri ha comunicato le proprie dimissioni – questo è quanto si apprende dalla pagina ufficiale del team - da allenatore al presidente, alle pallavoliste e a tutto lo staff della New Hospital Pallavolo Paola. La società tutta ringrazia Mister Neri per l’apporto dato in questi mesi augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera pallavolistica».

Neri, già con un passato da pallavolista nella Tonno Callipo e da coach in squadre di varie categorie, era arrivato 14 mesi fa a Paola, quando la squadra militava ancora in Serie B2. Nonostante l’impegno e la determinazione mostrata, non era riuscito a evitare la retrocessione (la compagine andò in Serie C a un turno dal termine, con la sconfitta a Gioiosa Jonica).

Nonostante lo scotto del ritorno nel torneo regionale, Neri era rimasto a disposizione in questa stagione con un buon andazzo generale conquistando insieme alle sue ragazze 30 punti in 11 gare nel girone A, l’unica sconfitta è arrivata nello scontro diretto contro Cirò Marina. Si attendono ora ulteriori news, nel frattempo la concentrazione dovrà per forza di cose concentrarsi per il match interno contro la Silan Volley in programma al palasport locale alle ore 20.