Il penultimo turno nel massimo torneo regionale vedrà confronti interessanti per le due squadre che lottano per il primato e la promozione. Cirò e Paola potrebbero avere il ruolo della guastafeste, dopo aver lottato nelle scorse settimane per il vertice

L’undicesima giornata della fase playoff in Serie C era quella più attesa. I due scontri diretti previsti si sono depotenziati rispetto a quanto previsto qualche settimana fa, considerando un po’ le distanze in classifica, ma di certo saranno davvero gradevoli per quanti arriveranno nei palazzetti alla ricerca di emozioni.

L’impegno della capolista Todosport Vibo è interno contro il Cirò, una squadra che vorrà concludere al meglio una stagione comunque positiva. La classifica ha allargato addirittura a tredici i punti di distanza, ma le pitagoriche potrebbero avere tutto il potenziale per creare ben più di un grattacapo al team di Iurlaro.

In quest’ottica rientrerà Lory Pizzo-Paola, le tirreniche vorrebbero quanto meno chiudere la stagione con un grande colpo esterno. Le napitine, invece, dovranno mostrare la massima concentrazione e soprattutto non lasciarsi distrarre da quanto accadrà altrove. Quattro i punti di distanza fra le due compagini, solo l’aritmetica di fatto non congeda le ospiti dal discorso promozione.

Si giocherà in altri quattro palazzetti, due match nella giornata odierna vedranno impegnate, innanzitutto, Stella Azzurra Catanzaro e Gm Cosenza. Il rimpianto delle padroni di casa è evidente, qualcosa in più poteva esser fatta in termini di punti, le loro colleghe bruzie invece sono rimaste decisamente penalizzate da questa formula playoff. In programma pomeriggio anche il confronto tra Cidue e Lamezia, domani pomeriggio invece spazio per la partita di Cinquefrondi tra Diper e Rossano.

Mercoledì invece la chiusura del cartello ufficiale con l’incontro tra New Teodisos e Castrovillari, il pensiero delle locali su questa formula del campionato non lascia spazio alle interpretazioni: «Senza motivazioni si aspetta soltanto la fine di questi inutili playoff per almeno nove formazioni, augurandoci per il prossimo anno, una formula migliore per dare senso ad ogni gara». Viva la sincerità.