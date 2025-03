Costanza e perseveranza non mancano mai nella pallavolo femminile, soprattutto in questa fase con i punti che sembrano valere doppio. La terza giornata di campionato prospetta situazioni interessanti, concentrando tutto il meglio all’interno della giornata odierna. Nella pole play off ci sarà infatti un solo posticipo domani sera (quello tra Gm Cosenza e Cidue), il clou andrà in scena nelle prossime ore e porterà davanti ai tifosi dei contesti d’analisi molto interessanti.

Per coefficiente di equilibrio e difficoltà, Rossano-Todosport sarà un bel match. Le vibonesi vorranno conquistare la posta piena in palio, nelle scorse ore la squadra è stata ricevuta dal sindaco Vincenzo Romeo e dall’assessore allo Sport, Stefano Soriano, mettendo in bella mostra la Coppa Calabria vinta qualche settimana. Le bizantine sono una compagine di buona qualità e non disdegnerebbero di certo uno scalpo eccellente in questa stagione, ma peserà sul match qualche defezione di troppo.

Altra situazione interessante sarà da considerare a Paola, le locali ospiteranno la Stella Azzurra Cz, quest’ultima reduce da due vittorie di fila e che poteva fare molto di più nella prima fase, ma ha i mezzi per mettere in difficoltà la capolista. Gara non troppo facile nemmeno quella della Lory Pizzo, in casa dell’Arpaia Lamezia contro ragazze cresciute nel corso del tempo.

Cirò, dopo il ko di Catanzaro, dovrà vedersela in casa contro la New Teosidos, da una parte c’è il rimpianto per essersi staccata dalla vetta, dall’altra la consapevolezza di aver dato comunque il massimo. A chiudere, la gara del primo girone tra Castrovillari e Cinquefrondi, un altro confronto con l’età media davvero molto bassa.

Scendendo nel gruppo del consolidamento, una gara si giocherà oggi quella tra la Silan e la Elio Sozzi, le reggine almeno nell’ultimo periodo hanno dato qualche segnale di vita. Domani invece due confronti, Cutro-Digem e Pink Lamezia-Gioia Tauro.