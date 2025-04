Il sodalizio gialloblu ha sconfitto nell’ultimo turno il secondo team dell’Arpaia Lamezia e valuterà, dopo la pausa per le festività pasquali, come concludere al meglio questa stagione sportiva

Da una parte le aspettative degli addetti ai lavori, dall’altra la proverbiale prudenza della dirigenza che ha parlato di progressi e di un piano triennale di rilancio. La Milani Rende, di certo, in questo torneo di Serie C è stata e sarà comunque protagonista, non è un caso come – arrivando proprio a ridosso dell’ultima pausa del campionato maschile – si ritrova seconda in classifica.

Otto punti di distanza dal Praia capolista non sono comunque uno scherzo (seppur con un turno in meno), ma in questo torneo di Serie C qualche altro colpo di scena chissà che non possa verificarsi proprio sul finale di stagione.

La New Tech vorrà farsi trovare pronta, ben consapevole di voler chiudere questo torneo in crescendo. Con il rimpianto di non aver svolto le final four di Coppa Calabria, ma la soddisfazione comunque di aver reagito mentalmente e aver conquistato ora la seconda piazza, la dirigenza ha riassunto i propositi per il prossimo futuro.

Leggero menù pasquale, allenamenti e altro scontro importante in vista: «Ora lo sguardo è rivolto alla prossima giornata, sabato 26 aprile, quando la New Tech Milani sarà impegnata contro l’Altaflex Catanzaro. Nonostante la posizione defilata in classifica, i catanzaresi rappresentano da sempre un ostacolo temibile per chiunque. Con il Praia a riposo, sarà l’occasione giusta per accorciare le distanze e tenere vivo il sogno. L’obiettivo è chiaro: continuare a vincere per arrivare pronti allo sprint finale».

Guardando ai numeri, la fiducia mostrata dalla dirigenza è comunque un segnale importante. La squadra allenata da Luigi Aloe, nelle ultime quattro giornate, ha raccolto dodici punti su dodici, affrontando avversari di ogni genere e senza calare più di tanto l’attenzione, come a volte è avvenuto nelle scorse settimane. I successi contro Corigliano, Montalto, Paola e in ultimo contro Lamezia hanno migliorato l’umore e l’amalgama del gruppo.