Fare pallavolo in Calabria non è spesso così semplice, considerando come in tanti casi mancano le strutture, e in altre situazioni anche dei professionisti. Non è un caso come questa regione abbia una mappa quanto meno particolare dell’eccellenza sul volley e, negli ultimi periodi, si è inserita con decisione anche la KaulonMixta, un team sorto dall’unione della Kaulon di Caulonia del presidente Aldo Francesco Cipolla e del Mixta di Monasterace del suo collega Nino Cosimo Carnuccio.

Un percorso che dura da tre anni e con reciproche soddisfazioni, in ogni stagione c’è sempre un step brillantemente superato e ciò fa ben sperare in vista il futuro. Nella stagione 2022-23 è arrivato un titolo regionale under 13, nella stagione successiva quello provinciale nella stessa categoria e il successivo titolo regionale under 14, portando la compagine anche alle finali nazionali di Cesena. In questa stagione, oltre a proseguire l’ottimo lavoro nel settore giovanile, c’è anche la prima squadra ad avere risultati più che soddisfacenti. Oltre a crescere in Serie D, il team ha raggiunto le final four di categoria in Coppa Calabria: un obiettivo voluto nelle scorse settimane con tre vittorie nel girone C ottenute contro Evergreen, Punta Alice e Spezzano.

Tutto ciò dimostra anche il lavoro certosino svolto dall’allenatrice Ornella Cipolla, già in passato protagonista del volley calabrese nelle squadre del territorio reggino. Proprio con la giovane coach analizziamo un po’ quali siano i “segreti” del team: «C’è un lavoro importante alla base, tanto che quest’anno stiamo disputando il torneo di Serie D con atlete under 16 (dal 2009 al 2013) e con una sola classe 2008. Sono ragazze cresciute nel nostro settore giovanile,che, dimostrando il loro attaccamento e nonostante la poca esperienza in questa categoria, sono riuscite a raggiungere il traguardo più importante della loro carriera, le Final Four di Coppa Calabria, impresa che nel passato è riuscita ad una sola società ventennale della locride. Un risultato del genere è una soddisfazione enorme che ripaga tutte le ore passate in palestra».

Gioventù, ambizione ed entusiasmo sono la base del Kaulon Mixta che, in attesa delle semifinali che si svolgeranno a maggio, vorrà proseguire con un trend positivo anche in campionato. Come dichiara Ornella Cipolla, la tecnica e la tattica restano il pane necessario per affinare al meglio la competenza sportiva: «Con un gruppo così giovane si lavora tantissimo sulla tecnica e sulle situazioni di gioco. Considerando che la specializzazione dei ruoli nella pallavolo avviene a diciassette anni, è giusto che le ragazze abbiano tutte dei buoni fondamentali e come tecnico lavoro accuratamente su questo aspetto».

Da questa felice unione, quindi, anche una ricetta per quanti vorranno positivamente emulare la società: «Chi vuole costruire una società solida deve puntare su giovani talenti, noi abbiamo scelto di affrontare questo campionato di serie D con nostre atlete, piccole di età ma che sanno giocare una buona pallavolo. Questo continueremo a fare in futuro, lavorando sul nostro vasto settore giovanile per formare altre giovani e promettenti atlete. Tutto ciò ha portato alla società anche un incrementato di iscrizioni che ci consentirà di lavorare ancora meglio in futuro».