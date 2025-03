Scatta sin da stasera la parte finale per il massimo torneo regionale, dopo le emozioni in Coppa Calabria e il trionfo della Todosport Vibo. Dodici squadre lotteranno per il salto di categoria, sei invece saranno ancora in lotta per la salvezza

La formula ad orologio presa per la seconda fase da altri sport come il basket non è di certo quella più gradita dalle società di Serie C femminile. Non è improbabile come, per la prossima stagione, si possa già fare marcia indietro, i team sono scontenti e i nuovi consiglieri federali della Fipav non hanno escluso come si possano ascoltare con maggior criterio le istanze dei club. Per il momento, però, bisognerà ancora andare in campo, tante squadre inseguono il sogno del salto di categoria, altre ancora dovranno guardare in basso. Da questo weekend, quindi, nuove emozioni in ballo.

Playoff promozione, sarà una lotta a quattro?

Secondo gli addetti ai lavori, lotteranno per la promozione direttamente le quattro compagini che sono arrivate alle final four di Coppa Calabria. Ovvero, Paola con 27 punti negli scontri diretti, Cirò e Vibo con 25 punti e Pizzo con 23. Più staccate le altre squadre, che giocheranno per far crescere i talenti e… levare probabilmente qualche punto decisivo proprio alle big che lotteranno per un posto al sole

Sin da stasera comincerà lo show, partendo dall’anticipo Arpaia Lamezia-Stella Azzurra Cz, quattro invece le partite che si giocheranno domani pomeriggio. Quella che potrebbe riservare più emozioni potrebbe essere Cirò-Diper Cinquefrondi, le reggine nella prima fase hanno messo in difficoltà tutte le grandi. La Todosport Vibo in festa ancora per la Coppa giocherà a Castrovillari, il Paola ospiterà la Cidue, uno scontro all’insegna dell’equilibrio invece potrà essere Rossano-New Teosidos. A chiudere, l’incontro di domenica tra Gm Cosenza e Lory Pizzo.

Dodici i turni previsti (ma con un’undicesima giornata dove si sconteranno le prime quattro) e ci saranno sfide incrociate tra quanti hanno affrontato il girone settentrionale contro le compagini del meridionale. Il termine della seconda fase in alto è previsto per il 31 maggio.

Playout, emozioni con il contagocce

Non ci sarà divertimento bensì in alcuni casi un po’ di tensione e in altri addirittura della noia, un po’ in base alla classifica degli scontri diretti. Il meccanismo dei playout diventa addirittura un metodo di allenamento per le squadre come Digem (a 19 punti) e Gioia Tauro (a 16 punti) a cui basta davvero un’inerzia per confermarsi in Serie C.

Partecipano a questa seconda fase in basso anche Cutro a 10 pt e Silan a 9, nonché la Elio Sozzi a zero e la Pink Lamezia che ha addirittura tre punti di penalizzazione. Il quadro non è troppo edificante, nelle tre gare di domenica potrebbero emergere altri dislivelli che potranno far capire come, per il futuro, sarà meglio far scendere a sedici squadre la Serie C e magari impostare dei playout più classici. In campo andranno: Cutro-Elio Sozzi, Silan-Gioia Tauro e Pink Lamezia-Digem, la fine della fase salvezza è prevista per la domenica delle palme, ovvero il 13 aprile.