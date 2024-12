Palazzetti illuminati a festa, temperature quasi polari e schiacciate che non sono di certo mancate. Il 2024 della pallavolo maschile si congeda intanto registrando l’ottimo momento di forma per la Raffaele Lamezia, imbattuta in campionato e con nove successi a dare sostanza ai sogni di promozione. Il gruppo gialloblù non ha avuto difficoltà nel 3-0 sul campo del Ricchigia, un testacoda che ha rappresentato anche un modo per dosare le forze in vista dei prossimi impegni di campionato, proiettando già la capolista all’11 gennaio, quando materialmente riprenderà la Serie B. Nelle gare delle calabresi, giocate tutte al sabato, ha festeggiato anche la Tonno Callipo, il 3-1 contro Catania è stato definito addirittura come scontro salvezza, ma sarebbe ingeneroso dare questa dimensione ai giallorossi. Coach Piccioni tiene tutti in guardia: «Questi tre punti fanno morale e classifica alla vigilia di Natale, dopo il riposo c’è ancora tanto da lavorare, riprenderemo più carichi». Nel nono turno in Serie B spunta positiva dal Bisignano per 3-2 a Palermo, mentre scendendo di un gradino il torneo regionale ha dato come suo solito spunti e analisi importanti.

Il livello è aumentato rispetto allo scorso anno, anche se ancora non c’è una piena uniformità. Nelle gare del sabato, vittorie per Milani (3-0 sulla Tigani) e soprattutto Catanzaro: i giallorossi si sono imposti per 3-2 a Paola e quanto meno dimostrano di essere ancora tonici dopo un momento non felicissimo. Nelle gare di domenica, il lunch match delle ore 11… a Lamezia ha registrato il successo esterno del Taurianova per 3-1. Non un risultato da poco per una squadra che poteva avere ancora qualche ruggine dopo il ko contro il Praia, che ne aveva violato l’imbattibilità. Proprio prima di congedarsi per le feste, è arrivato il contro sorpasso sullo stesso Praia in campo contro la seconda squadra della Callipo. Quanta fatica per Esposito e compagni contro i “tonnetti” sempre più rodati in questa Serie C: risultato finale sul 3-2. È stato l’undicesimo turno dei risultati esterni di peso, come quello di Crotone sul Montalto sul 3-1: attenzione ai pitagorici, i ragazzi crescono e danno continuità ai loro ritmi già alti. Vittoria anche per l’Area Brutia sul Corigliano 3-2: cosentini al quarto sorriso di fila ma la squadra jonica ha dimostrato di saper comunque reagire, Magna Grecia-Volo Virtus 3-0 conclude il turno e congeda tutti per queste feste.