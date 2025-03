I tornei di Serie B e il campionato regionale viaggiano in sintonia nel weekend, la Raffaele ha sofferto più del previsto in Sicilia mentre la Tonno Callipo ha giocato la miglior gara della stagione contro Catania. Sui parquet calabresi, invece, il Praia ringrazia i pitagorici e affianca i reggini in classifica

Fine settimana con grandi emozioni nei parquet della volley maschile. Il campionato incombe e il girone H della Serie B, giunto al suo 15° turno, non è di certo un torneo dagli esiti scontati in fin dei conti. La trasferta contro Sciaccia per la Raffaele Lamezia non è stata per nulla semplice, ben diversa rispetta alle tante altre vinte con fin troppa scioltezza in terra sicula. Il 3-2 finale ha consentito ai calabresi di allungare la striscia positiva in campionato, allungando a otto punti le distanze dal Bisignano che osservava il turno di riposo.

La Tonno Callipo ha conquistato la settima vittoria stagionale ma soprattutto sta dando un preciso segnale al campionato: è una squadra che potrà migliorare e chiudere la stagione in grande slancio. Il 3-0 contro la Papiro è un sunto delle abilità dei giallorossi, Mariano e Mille sono stati i trascinatori indiscussi nell’incontro, riuscendo sotto rete a capitalizzare al massimo il lavoro dei compagni. Coach Piccioni è senza dubbio soddisfatto per la tenuta tecnica e mentale del suo team: «I miei ragazzi hanno rasentato la perfezione, perché abbiamo impresso un ritmo importante in battuta. E poi li abbiamo messi in difficoltà stando attenti sulle consegne a muro ed abbiamo difeso bene. Insomma non c’è un fondamentale in cui non abbiamo fatto bene e, soprattutto, anche quando abbiamo subito quei pochi break, come nel terzo set, ci siamo rimessi in carreggiata immediatamente come vorrebbe sempre un allenatore».

In Serie C si parte dal sabato con i primi colpi di scena. La ripresa del campionato alla sedicesima giornata non ha sorriso alla capolista Taurianova, che è incappata nella seconda sconfitta in questo torneo, senza dubbio importante per l’economia del campionato. Il 3-1 del Crotone è arrivato con merito, considerando come il giovane team pitagorico aveva giocato un primo set totalmente fuori fase, salvo poi raccogliere le idee e far valere al massimo il fattore casalingo. Ne ha approfittato quindi il Praia, che ha vinto sulla Tigano 3-1 e ora resta in vetta appaiato al Taurianova a quota 41 punti.

Tutto ciò darà ancora più brio al torneo, considerando come i tirrenici siano tra le squadre più concrete, spesso riuscendo ad emergere nei match più intricati grazie alla forza e all’esperienza di alcuni singoli. Rosicchia qualche punto anche il Rende, nel secondo anticipo di giornata: la Milani ha superato al tie break la Tonno Callipo, in una gara complicata. Un po’ per il valore degli avversari, giovani e assolutamente determinati, e un po’ anche per essersi fatti rimontare dal doppio vantaggio prima di conquistare i due punti al quinto set. Nonostante tutto, per una volta diamo più carota e meno bastone alla squadra allenata da Aloe, che potrà rientrare nel discorso della promozione diretta prossimamente.

Gli altri match hanno registrato l’ottimo momento del Paola che, dopo l’accesso alle final four di Coppa Calabria, ha battuto in trasferta il Montalto per 3-1, sul neutro del PalaFerraro di Cosenza, punti importanti sono stati conquistati un po’ più in basso dal Corigliano, che ha sbancato il campo della Volo Virtus Lamezia sul 3-0. Stesso punteggio, per altro, dell’Altaflex Catanzaro che nel derby fuori casa ha conquistato i tre punti contro i cugini del Magna Grecia.