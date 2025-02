Un weekend con tante emozioni previste nei palazzetti partendo dal campionato interregionale: la Raffaele Lamezia riposerà dopo la delusione di Coppa Italia mantenendo la vetta in campionato. Al via inoltre la seconda competizione per le squadre che giocano in ambito regionale

Tanti spunti da cogliere nel weekend dedicato alla pallavolo maschile, ci sarà da capire come la Raffaele Lamezia reagirà dopo una sconfitta. L’eliminazione in Coppa Italia contro il Galatina può aver lasciato qualche strascico? È questo il quesito principale degli appassionati, ma per rivedere la squadra gialloblu in campo ci vorrà il prossimo weekend.

In questo fine settimana, focus sulle altre due calabresi nel 12° turno di Serie B girone H, partendo dalla Tonno Callipo che pomeriggio ospiterà Letojanni. I giovani giallorossi hanno battuto Bisignano nel derby e potranno rivivere una giornata di gloria contro i siciliani, a patto di mantenere alti i ritmi contro una compagine dall’indubbia qualità. Bisignano invece sarà di scena sul palazzetto del Bronte CT, ricordando anche l’ottima figura nella gara del girone d’andata.

Andato in letargo il campionato di Serie C maschile regionale (tornerà tra un mese), le compagini calabresi affronteranno gli impegni di Coppa Calabria. Arrivare alla final four sarà l’obiettivo delle partecipanti, si qualificherà ogni squadra che vincerà il mini girone da tre o quattro compagini.

Nel Girone A due gare di peso questo pomeriggio con Taurianova-Montalto e domani con Area Brutia-Volo Virtus Lamezia. Nel girone B invece ci sarà spazio per le ambizioni del Crotone impegnato contro Magna Grecia: coach Asteriti, intervistato in esclusiva dal nostro network, ha spiegato come la giovane squadra pitagorica stia crescendo sempre più nel corso del tempo.

Ad attendere la sfida il Catanzaro che esordirà nel prossimo weekend, mentre nel girone C la domenica sarà frizzante con i match Praia-Lamezia e le seconde squadre di Tonno Callipo e Tigano in campo. A chiudere infine il Girone D con la sfida in programma tra Milani Rende e Corigliano oggi alle 20, riposerà il Paola.