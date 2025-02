È stato un fine settimana insolito per la pallavolo maschile, un po’ in flessione se consideriamo i risultati delle squadre impegnate in interregionale. Il Lamezia riposava da capolista ma è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Galatina, non è andata bene invece ai team che hanno disputato proprio gli impegni in campionato. Di certo, la sconfitta non rende così amaro il weekend della Tonno Callipo sconfitta in casa dal Letojanni per 3-2. A emergere è stata la differenza di qualità e un pizzico di esperienza sportiva in più per gli avversari, che per due volte hanno rimontato i giallorossi e hanno poi vinto il match con la forza della lucidità al tie-break. Caduta netta per il Bisignano: 0-3 sul parquet del Bronte CT, che ha realizzato quasi la partita perfetta e mettendo alle corde i cratensi, al loro secondo ko di fila. I biancazzurri restano al secondo posto ma qualche dubbio sulla tenuta del gruppo nel girone di ritorno può emergere.

Ferma la Serie C, l’attenzione nel massimo gradino regionale si è spostata sul primo turno di Coppa Calabria. Una prima sorpresa è emersa nel gruppo A, col Montalto che si è imposto 3-2 a Taurianova. Una gara ben diversa rispetto a quella di campionato, giocata qualche settimana fa, con la vittoria dei reggini in trasferta. Ai cratensi la soddisfazione di aver conquistato due punti dopo una lunga trasferta. Nello stesso gruppo, domenica di festa per l’Area Brutia per 3-0 sulla Volo Virtus si è imposta in una gara utile di spunti per i cosentini.

Nel girone B vittoria senza patemi o quasi per il Crotone, 3-0 sul Magna Grecia: i punteggi non sono stati così bassi, la vittoria vale comunque un incentivo per il prossimo futuro. Il gruppo C è pieno zeppo di seconde squadre, quella della Callipo ha sconfitto la Tigano per 3-0, lo stesso risultato è servito al Praia per sconfiggere i ragazzi dell’Arpaia. Nel girone D, invece, spazio per Milani Rende-Corigliano 3-1, gara utile per sperimentare e valutare la tenuta dei due roster anche in vista di un campionato che, in ogni caso, non ripartirà prima di marzo.