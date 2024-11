VIDEO | In campo anche il giovane originario di Corigliano Rossano. Il professionista tesserato con il Castellana Grotte è stato premiato anche come miglior libero della manifestazione

Un titolo che ritorna dopo 23 anni. L’Italia Under 18 di volley, piegando nella finale di Lecce la Repubblica Ceca per 3-0, torna a conquistare l’oro al termine di un torneo ricco di emozioni.

Un gruppo di talenti, quello allenato dal tecnico Vincenzo Fanizza, con ampi margini di crescita e nel quale c’è anche un pezzo di Calabria.

Ad alzare al cielo il trofeo, infatti, pure il libero Gabriele Laurenzano, tesserato per il club pugliese del Castellana Grotte, ma di Corigliano Rossano, dove familiari e amici hanno potuto apprezzare la sua performance.



In finale una prova perfetta: grande ricezione e difesa da parte sua e titolo europeo in archivio con una soddisfazione aggiuntiva rappresentata dal premio quale migliore libero della manifestazione.