Non si ferma più sul mercato la squadra ionica, è ufficiale l’ingaggio del centrale proveniente dalla RossoPomodoro. Le ambizioni dei rossoneri crescono con passione in vista del prossimo torneo di Serie B

Sarà un torneo interregionale maschile formato maxi, considerando come ci saranno ben cinque compagini calabresi in campo nell’ultimo girone della Serie B e una squadra ha completamente stravolto il proprio roster per essere subito protagonista.

Il Corigliano ha del resto i mezzi per poter pensare in grande, un blasone di tutto rispetto e un mercato che sta regalando sempre più soddisfazione ai sostenitori.

Sognando i mille del Brillia che sostengono la squadra in campo, la società sta facendo il massimo per dare in mano a mister Giancarlo D’Amico una formazione quasi imbattibile. L’ultimo acquisto conferma questo trend, uno dei migliori elementi emergenti della scorsa stagione è arrivato a Corigliano.

L’ingaggio di Giulio Raneli conferma la forte ambizione ionica, il classe 2001 nato a Palermo arriva dal quinto campionato di fila giocato in Serie B, prima col Partinico e poi con la RossoPomodoro.

È un centrale di qualità, alto 190 cm e ben abile a capire quali possano essere le insidie del prossimo torneo. Dare il massimo sarà il primo impegno da garantire per la prossima stagione: «Sono molto felice di essere qui e di iniziare questa nuova avventura. Per me è un’opportunità importante e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni. Darò il massimo ogni giorno, in allenamento e in partita, per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. So che c’è tanta voglia di fare bene e le ambizioni sono alte: io sono pronto a dare tutto, con passione e impegno».