Non solo acquisti in casa ionica, con la rivoluzione del roster per la squadra maschile, ma fari puntati sulla compagine in rosa con la conferma del maggior responsabile delle rossonere che è stata ufficializzata

Le attenzioni pallavolistiche stanno raddoppiando in terra ionica. Il Corigliano ha compiuto sinora sforzi importanti, dopo l’acquisizione del titolo in Serie B ha rinforzato massicciamente il suo gruppo squadra con innesti di qualità a disposizione del nuovo tecnico Giancarlo D’Amico. Sul fronte maschile, sarà un Corigliano arrembante quello che vedranno i tifosi sul parquet del Pala Brillia, sul ramo femminile è tempo delle prime conferme. Anche in questo caso non mancheranno le ambizioni, il versante in rosa ha bisogno di rilancio e motivazioni soprattutto in Calabria, considerando comunque la passione che riversano tifosi e addetti in questi campionato.

Il Corigliano, dal canto suo, si porta avanti annunciando già la conferma del tecnico Alberto Graziano, alla guida del settore femminile, come un punto di riferimento per il volley giovanile della società: «Tecnico esperto e stimato, Graziano rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per il volley giovanile della nostra società. Apprezzato per la sua professionalità, le competenze tecniche e il profondo legame costruito con le atlete, gli atleti e le loro famiglie, continuerà a guidare con passione e dedizione il percorso di crescita delle nuove generazioni».

Una stima ricambiata dallo stesso allenatore, che vorrà dare il massimo in vista dei prossimi appuntamenti: «La Corigliano Volley è un punto di riferimento importante per la pallavolo nel nostro territorio – dichiara Alberto Graziano – I ragazzi che partecipano alle nostre attività sono sempre appassionati e motivati, e migliorano di stagione in stagione. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto, che va oltre lo sport e abbraccia anche l’aspetto educativo e sociale. L’obiettivo è formare non solo atleti, ma persone di valore, e sono convinto che la Corigliano Volley sia il posto giusto per farlo».