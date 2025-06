Cambio tecnico per la formazione maschile della società giallorossa. Il coach abruzzese abruzzese arriva a Vibo dopo una lunga esperienza a Ortona

Cambio alla guida tecnica della Tonno Callipo maschile di Serie B. Il nuovo allenatore è Nunzio Lanci, abruzzese di Ortona, che prende il posto di Francesco Piccioni. Lanci, 54 anni a settembre, arriva in Calabria dopo una lunga carriera nella sua città natale, dove ha guidato Ortona dalla Serie D fino all’attuale Serie A2, curando anche il settore giovanile e le rappresentative regionali under 15 e 16.

Il tecnico ha già preso contatto con l’ambiente giallorosso, presenziando agli allenamenti negli ultimi giorni al PalaValentia per visionare i giovani che faranno parte della rosa di Serie B e Under 19. Il suo profilo si inserisce nel solco del lavoro portato avanti dalla società, incentrato sulla crescita dei giovani talenti.

Dopo quattro stagioni, si conclude dunque l’esperienza di Francesco Piccioni, tecnico che ha guidato la Serie B per tre anni, contribuendo alla valorizzazione del vivaio giallorosso e distinguendosi anche a livello nazionale come collaboratore delle selezioni azzurre giovanili. La società di Callipo lo ha ringraziato attraverso una nota stampa per l’impegno, la competenza e la passione profusi nel corso del suo incarico.