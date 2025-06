Fa sul serio la società rossonera che ha ingaggiato un pallavolista di indubbia esperienza e dal palmares straordinario. Dal Sabaudia arriva così uno schiacciatore in grado di fare la differenza nel prossimo torneo di Serie B

Le prime manovre di mercato diventano sempre più importanti, i colpi cominciano a entusiasmare i tifosi e a Corigliano di certo l’estate sarà calda. Sul piano climatico, il litorale jonico offre il massimo ai turisti, sul piano sportivo è la squadra di volley a prendere i galloni da protagonista indiscussa.

Sta nascendo una squadra di tutto rispetto per la Serie B, l’ingaggio del tecnico Giancarlo D’Amico è stato il primo tassello di un team che vorrà fare una stagione importante, andando subito a incidere sul campionato e senza pensare a una striminzita o sofferta salvezza.

Nelle ultime ore sono arrivate conferme importanti su un colpo che cambierà nettamente la dimensione del roster, a Corigliano arriva un elemento di tutto rispetto: si tratta di Antonio De Paola, un pallavolista classe 1988 che già in Calabria aveva militato nel 2016 con la maglia della Tonno Callipo.

La carriera dello schiacciatore è decisamente importante, nel 2008-09 insieme a Trento a conquistato la Champions League diventando poi un elemento prezioso in giro per l’Italia, alternando in varie esperienze nelle fasce della Serie A dove ha mantenuto medie di tutto rispetto.

Nel palmares oltre alla Champions da registrare anche una coppa Italia di Serie A2 e una Supercoppa italiana, nonché il titolo di campione d’Italia con l’under 21 di beach volley. Un elemento pronto, quindi, a trascinare una piazza che ha fame di pallavolo e lo sta dimostrando decisamente in questi giorni: si prevederà una campagna abbonamenti davvero corposa per la prossima stagione di Serie B.