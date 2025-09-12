Diramata la lista dei 14 atleti scelti da Ferdinando De Giorgi che scenderanno in campo per i mondiali di pallavolo al via nelle Filippine. La nazionale italiana farà il suo esordio nella 21esima edizione della rassegna iridata domenica contro l'Algeria.

L’Italia sarà “orfana” di atleti calabresi. Non faranno parte della spedizione filippina lo schiacciatore della Trentino Volley, il rossanese Daniele Lavia, fermato da un infortunio alla mano e costretto al forfait. Non convocato l'altro cosentino della spedizione, il libero della Trentino Volley Gabriele Laurenzano.

I 14 convocati di Ferdinando De Giorgi:

Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace