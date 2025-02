La prima fase per la massima serie regionale è stata ricca di suspense soprattutto per stabilire il vertice dei due gruppi. Le ragazze tirreniche hanno avuto la meglio su Cirò, le vibonesi invece hanno tenuto a distanza il Pizzo.

La grande corsa verso un posto al sole, almeno per il momento, è terminata in Serie C femminile con verdetti che sono comunque importanti da sottolineare. C’è stato un buon margine di equilibrio e divertimento nei primi due gironi, dopo le sfide di Coppa Calabria si tornerà in campo con la fase playoff e playout. Nel frattempo, riepiloghiamo l’andamento dell’ultimo turno con i verdetti acquisiti.

Girone A

Tutte le gare si sono giocate di sabato e hanno registrato il primato del Paola, ottenuto al fotofinish. Le ragazze tirreniche hanno messo la freccia proprio all’ultima giornata infliggendo al Cirò per 3-0 la prima sconfitta stagionale. Un punto di differenza e sorpasso in classifica effettuato, la New Hospital ha conquistato un primo posto utile per il morale e per il futuro. Al terzo posto conferme per il Rossano, che ha giocato col lutto al braccio per la scomparsa dell’ex allenatrice Simonetta Avalle: onorata la memoria col 3-0 sul parquet della Silan. È lo stesso risultato maturato anche dal Cutro sulla Pink Volley, mentre l’Arpaia Lamezia si è imposta per 3-1 sulla Gm Cosenza.

La prima fase si chiude con la postazione playoff conquistata da Paola a 45 punti, Cirò a 43, Rossano e Lamezia a 32, Gm Cosenza a 23, Castrovillari a 22.

Lotteranno per mantenere la categoria Cutro con 10 punti, Silan con 9 e la Pink Lamezia, che ha chiuso addirittura a meno 3.

Girone B

In questo caso, primo brindisi per la Todosport Vibo che ha mantenuto le attese della vigilia. La vittoria conquistata sul campo della New Teosidos per 3-0 è un ulteriore attestato di stima ma anche di forza tecnica, a rendere vano un altro successo esterno, quello del Pizzo su Gioia Tauro per 3-1. Da registrare anche il successo di Catanzaro 3-0 sulla Digem, mentre la gara di domenica serviva per stabilire l’ultima piazza in zona playoff. L’incontro tra Diper e Cidue terminato sul 2-3 consente alla squadra ospite di acchiappare l’ultima piazza utile per il girone promozione con una gara incredibile. Il Cinquefrondi era in vantaggio di due set, poi la rimonta soffertissima a cambiare i connotati finali del girone.

In classifica, Todosport chiude prima con 43 punti, Pizzo a 41, New Teosidos a 28, Stella Azzurra Cz a 25, Diper Cinquefrondi 24, Cidue a 20 punti.

Per restare in Serie C, andranno nel girone salvezza la Digem con 19 punti, Gioia Tauro con 16 punti ed Elio Sozzi ferma a zero.