Come nell'Nba americana, l'olimpo della pallavolo italiana si ristruttura in 'franchigie'. Addio a promozioni e retrocessioni. Parecchi i paramentri da rispettare

VIBO VALENTIA - A Bologna nasce ufficialmente la nuova superlega, l’ innovativa formula del massimo campionato di pallavolo basata sulle licenze e non più sul classico meccanismo promozione-retrocessione. Una sorta di nba all’italiana strutturata sotto rete e non sotto canestro. Addio a promozioni o retrocessioni, il volley d'elite di casa nostra sposa le “franchigie”: chi ha i requisiti, economici, organizzativi e tecnici, resta in A1. Altrimenti va via. Dalla prossima stagione non si parlerà più di lotta per la salvezza ma di parametri da rispettare, come accade nel basket a stelle e strisce appunto.Tutto questo nell’anno dell’addio all’olimpo della pallavolo della Tonno Callipo Calabria, con il titolo giallorosso finito nelle mani di Milano, con Sora che prenderà probabilmente il posto di Cuneo e con Piacenza sempre a forte rischio sparizione. Servirà questa rivoluzione per ridare lustro ad un campionato che ha perso il suo fascino?