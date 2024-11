Nel pianeta volley di serie C torna a lottare anche la Digem-Tavernese Odontoiatria e Medicina. Ormai il palazzetto “V. Marcellino” è quasi sempre a luci accese tra settore giovanile e prima squadra, amichevoli e gruppo open, ultimo a riprendere le attività.

Una forbice ampia di classi d’età al femminile calpesta il parquet di via Palermo a Marina di Gioiosa, struttura condivisa da più di una società. Insomma, la struttura è già entrata in piena fase lavorativa, manca solo l’avvio dei campionati. Anche il gruppo di serie C spazia nell’età e nell’esperienza delle sue atlete, oltre al fatto puramente tecnico che vede importanti passi avanti di allenamento in allenamento. Man mano infatti vengono fuori le qualità tecniche delle atlete e le varie opzioni di utilizzo.

«Le più giovani stanno iniziando a maturare e questo garantisce continuità e affidabilità in seno al gruppo. Non nascondo come sia dura gestire l’aspetto psicologico di un team, soprattutto considerando scuola e lavoro, spostamenti e necessità di garantire a tutte la massima serenità». Tutto l’effetto Digem porta il nome dei suoi dirigenti, dei collaboratori sul territorio locrideo e migliora sul campo grazie al lavoro oculato di Massimiliano Di Garbo e Rosetta Scozzafava. Insieme hanno deciso di continuare a mantenere il rapporto di collaborazione con la General Fitness e hanno riservato gli altri giorni alle sedute tecnico-tattiche. A questi si aggiunge la giornata di riposo. Intanto la prossima settimana anche il campionato di serie C femminile taglierà il suo nastro di partenza.