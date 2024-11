Continua la scia positiva per Soverato e Palmi. Entrambe vittoriose nel turno infrasettimanale. Ma non c’è tempo per festeggiare. Lo sguardo è già verso il prossimo impegnativo turno. Per Soverato la vice capolista Pesaro. A Palmi arriva Mondovì

Ancora una risposta dal volley femminile calabrese. Sorridono infatti Soverato e Palmi.



Il Piemonte non fa più paura. Le ioniche sbancano Settimo per tre set a uno, giocando fino alla fine e ribaltando un match partito in salita per il sestetto di coach Saja. Terzo successo che permette così di lasciare la parte bassa della classifica.



Dopo un avvio poco convincente, con il primo set chiuso in vantaggio dalla squadra di casa, Soverato mette la freccia per il sorpasso, ribaltando completamente il risultato. Tre punti, una vittoria tanto importante quanto difficile. ottenuta sul campo ostico come quello del Pala San Benigno. La squadra capitanata da Travaglini è la prima infatti a violare un campo ostico come quello del Pala San Benigno, la prima a non cedere. Un ulteriore stimolo per il Soverato che nel prossimo turno affronterà in casa la vicecapolista Pesaro.



Altra festa al PalaSurace per Palmi che s’impone su Caserta per 3-0. Continua quindi la striscia positiva per le reggine. Sono ora tre le vittorie consecutive, la quarta degli ultimi 5 incontri.



Palmi continua a crescere, così come lo dimostra la classifica. Sesta posizione in coabitazione con l’altra calabrese, Soverato. E la terza posizione, occupata da Legano dista soli 4 punti. Nel prossimo turno, a domicilio, il fanalino di coda Mondovì.

