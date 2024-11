Nel prossimo turno, le cavallucce marine “riabbracceranno” coach Secchi, ora al comando di Mondovì ma compagno di grandi soddisfazioni nella scorsa stagione. Palmi partirà alla volta di Brescia per cercare continuità

Un successo che ridà fiducia alle ioniche di coach Saja. Il primo fuori casa ottenuto in terra pontina contro Cisterna, proietta Soverato verso il prossimo turno.

Si ritorna al PalaScoppa per la gara contro Mondovì. E il sestetto calabrese ha ripreso gli allenamenti per preparare al meglio il match contro la squadra dell’ex Secchi. Le piemontesi, neopromosse in A2 al primo anno con il nuovo coach avranno certamente voglia di rivalsa dopo il ko nel turno precedente anche per muovere la classifica ferma a soli due punti.



Le cavallucce marine però, vorranno dimostrare a coach Secchi di essere cresciute rispetto al precedente campionato che tanto ha regalato a entrambi. Dunque una vera e propria sfida. A dare la carica, il fattore palazzetto, da sempre un’arma in più per Soverato.



Trasferta invece per Palmi. Nella prossima giornata, le reggine saranno impegnate a Brescia contro una squadra ben piazzata ma lontana solo due lunghezze. Attenzione però, le lombarde reduci da due sconfitte consecutive cercheranno il riscatto in casa, un vero punto di forza in questo avvio di campionato. E’ infatti tra le mura amiche che la squadra di coach Mazzola ha collezionato punti importanti. Palmi non starà di certo a guardare. Bisogna credere per mantenere continuità di risultati positivi.

Maria Chiara Sigillò