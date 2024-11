Le due formazioni calabresi mettono la quarta e proseguono la scia positiva di risultati, confermandosi anche nella decima giornata di campionato

Soverato e Palmi inarrestabili. Le ioniche di coach Saja archiviano in tre set la pratica Pesaro. Una vittoria schiacciante proprio ai danni della vicecapolista, una corazzata costruita per vincere. Una partita giocata ad alti ritmi da Manfredini e compagne. Lucide, ciniche e determinate per una prova superlativa proprio davanti al pubblico del PalaScoppa.



Squadra che vince non si cambia e Coach Saja schiera il fortunato sestetto che ha espugnato Settimo. Il primo combattuto set viene chiuso 24-22. Grazie a Zanotto che sfrutta due set point e all’errore al centro di Olivotto.



Nel secondo e terzo set le ospiti provano a recuperare la partita ma Soverato riesce a mantenere sempre il distacco mandando in confusione totale le marchigiane. Il punto finale lo mette a segno il neo acquisto Karakasheva. Con questa vittoria il Soverato può iniziare a sperare di raggiungere i piani alti della classifica.



Partita fotocopia per la compagine reggina. Palmi non sbaglia il colpo e manda ko Mondovì senza troppe preoccupazioni. Nell’unico momento di difficoltà è la Moretti a prendersi la responsabilità portando la squadra verso il set vincente. Il risultato finale non è altro che l’immagine di un dominio costante soprattutto sotto l’aspetto psicologico, non sottovalutando una formazione come Mondovì.

Maria Chiara Sigillò