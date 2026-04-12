Estasi totale per la Tonno Callipo femminile che scrive un altro piccolo pezzo di storia della pallavolo vibonese, portando alto il nome di Vibo in questo sport. Le ragazze di coach Stefano Saja, infatti, festeggiano la matematica promozione in Serie A3 dopo un cammino (non ancora terminato) vissuto costantemente in vetta.

La promozione

Al Pala Valentia si giocava la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B1 con le vibonesi che ospitavano la Futura Volley Teramo. Al termine del match, durato circa un'ora e un quarto, le giallorosse hanno dominato il rettangolo di gioco e vincendo di fatto con un secco 3-0. Mai in discussione l'inerzia della gara, come suggeriscono i punteggi di ogni singolo set (25-16, 25-14, 25-16). Insomma, le giallorosse hanno fatto il proprio dovere e, anche in virtù dell'inaspettata vittoria di Modica sul Volley Bisceglie per 3-1, la festa giallorossa è stata anticipata di una settimana. Da tre anni la Tonno Callipo sta ininterrottamente scalando le vette della pallavolo italiana: prima la vittoria in Serie C e passando per Serie B2 e Serie B1. Adesso questo nuovo traguardo che vedrà il team calabrese protagonista in Serie A3, nella stagione 2026/27. Mancano ancora quattro giornate al termine del campionato ma, alle giallorosse, la matematica della promozione non basta. L'obiettivo adesso è quello di conquistare il primo posto in classifica, attualmente condiviso con Oplonti a quota 58 punti. Insomma, la ciliegina sulla torta ideale per coronare un percorso straordinario.