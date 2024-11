Operativi e impazienti di iniziare in casa Digem. Manca solo l’avvio del torneo per rendere tutto agonisticamente perfetto, perché in fatto di organizzazione e materiale tecnico, orari e logistica interna, lavoro, sport e studi sembra che tutto sia in progressivo allineamento. Rosetta Scozzafava e Massimiliano Di Garbo hanno dedicato la loro estate ai preparativi del campionato di serie C, convinti che Marina di Gioiosa e la Digem volley “Tavernese odontoiatria” meritino questo palcoscenico.

Intanto, al termine della terza settimana di preparazione atletica, la squadra avvia dei confronti con altre Società di serie C e serie B2 con l’intento di valutare la condizione fisica e tattica. Il primo appuntamento sarà con la Sensation domenica 15 settembre alle ore 17.00. Nel frattempo la Digem apre i battenti a tutte le categorie giovanili in quanto il 16 settembre è previsto l'avvio dei gruppi di lavoro di tutti i tesserati.