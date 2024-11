Naufragata l'idea di passare alla pallavolo femminile. Il club giallorosso eserciterà il diritto di prelazione sul titolo di serie A2 maschile lasciato in eredità dalla Powervolley Milano

VIBO VALENTIA - Riponete nei cassetti fiocchi rosa ed almanacchi sulla pallavolo femminile, a Vibo Valentia il volley resta a forti tinte maschili. Niente shorts e magliettine attillate per la Tonno Callipo che mantiene lo standard d’abbigliamento in azzurro, almeno per quest’anno. Questa la decisione del club giallorosso al termine di due settimane tribolate iniziate con la cessione del titolo di serie A1 al Powervolley milanese. Li dove tutto è cominciato con la Callipo che eserciterà il diritto di prelazione sul titolo di A2 maschile lasciato in eredità dal club meneghino. Di fatto un scelta di ripiego, per il patron giallorosso Pippo Callipo, aveva pensato seriamente di inaugurare un nuovo corso pallavolistico tra le donne, tanto da sondare due titoli di A1 femminili, quello di Scandicci e Forlì. Nel primo caso, troppi i debiti che la Callipo si sarebbe dovuto accollare. Poco chiara la situazione anche a Forlì. Si riparte quindi dalla serie A2 per fare un campionato da vertice, sottolinea Pippo Callipo. Un campionato che ha regalato già due soddisfazioni alla Tonno Callipo. La prima nel 2004 con la storica promozione in serie A1 e la seconda nel 2008 con il ritorno nell’olimpo della pallavolo dopo la retrocessione tra i cadetti nella stagione precedente.