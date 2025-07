Piena di voglia e ambizione il nuovo libero giallorosso: «La voglia di rivalsa personale c’è, inutile negarlo, ma per me viene prima lo spirito di squadra»

Continua la fase di programmazione per la Tonno Callipo Volley femminile che ha da tempo ormai avviato la sua campagna di rafforzamento estiva in vista della prossima stagione nel campionato di Serie B1, dopo la splendida e indelebile cavalcata dell'ultimo biennio. La dirigenza giallorossa dunque è in continuo movimento per trovare i tasselli giusti e completare così l'organico.

Il nuovo acquisto

A tal proposito è ufficiale l'ingaggio di Gaia Natalizia: trovato l'accordo con la giovane che di ruolo fa il libero. Ventidue anni ma con un bagaglio di esperienza sicuramente da vendere da momento che vanta già esperienze importanti. Inizia nel 2017 con le finali nazionali, senza dimenticare il premio come miglior libero d’Italia ai tempi del Trofeo delle Regioni. Nel 2021 vince lo scudetto Under 19 con l’Imoco Volley Conegliano, stagione in cui la prima squadra vinse la Supercoppa in A1. Quindi due annate (2021722 e 2022/23) in Abruzzo con Tenaglia Altino in A2 e B1, con finale play off persa nella seconda stagione contro la Narconon Melendugno. Ultime esperienze a Perugia e Siracusa alquanto formative.

L'entusiasmo di Natalizia

Natalizia arriva a Vibo piena d entusiasmo, come fa notare lei stessa ai microfoni ufficiali del club e con le prime parole da giallorossa: «Per me è stato amore a prima vista. Quello che mi ha colpita di più è stato proprio il desiderio della società, nonostante la sua grande esperienza, di mettersi ancora in gioco con idee nuove, obiettivi ambiziosi ed un entusiasmo contagioso. C’è una visione chiara, concreta ma portata avanti con umiltà e tanta passione. Credo che ci siano tutte le condizioni per vivere al meglio la pallavolo, per crescere insieme, divertirsi e dare il massimo ogni giorno. Non potevo che accettare con entusiasmo».

Ottima stagione con il Siracusa per lei: «Sono reduce da una stagione positiva a Melilli, una realtà giovane ma emergente. Le sensazioni sono davvero positive. È vero, la Tonno Callipo è una realtà giovane nel panorama femminile, ma si percepiscono chiaramente organizzazione, ambizione e una grande voglia di crescere».

Voglia e ambizione

Come accennato, sfiora la Serie A agli albori della sua carriera, poi tre anni in Serie B1 e Serie B2: «L’obiettivo è uno solo, ed è collettivo - continua il nuovo libero della Tonno Callipo - vivere al massimo questa stagione, cercando di cogliere tutto ciò che il campionato ha da offrirci. A livello personale, l’impegno sarà dedicato ad arricchire il mio percorso, sia umano che sportivo, facendo tesoro dell’esperienza dello staff e del contributo di ogni compagna di squadra. Ho tanta voglia di lavorare, crescere e mettermi in gioco con serenità. La voglia di rivalsa personale c’è, inutile negarlo, ma per me vengono prima lo spirito di squadra, l’impegno quotidiano e il percorso condiviso. Sono convinta che, con questo approccio, il resto arriverà da sé». Sul prossimo campionato: «Ho avuto modo di assaporare il livello del girone meridionale ai tempi di Cutrofiano e so che è un campionato competitivo, duro e stimolante. Mi aspetto ritmi intensi, in cui ci sarà tanto da sudare e da divertirsi».

Infine, ricorda i tempi in cui era all'Imoco e giocava al fianco di una leggenda della pallavolo come Moki De Gennaro: «È stato qualcosa di unico giocare accanto a una tale campionessa. Vedere da vicino la sua leggerezza in campo, i movimenti, il modo in cui guida la linea difensiva, sembrava magia. Incarna perfettamente l’essenza del libero: gestione, ordine, equilibrio, intelligenza tattica, e lo fa con una naturalezza e una precisione incredibili. Ma al di là del talento, ciò che mi ha colpito davvero è la persona. Moki ha una capacità rara di tenere unito il gruppo, con umiltà e una dedizione totale al lavoro. Io, giovane e inesperta, mi sono sentita fin da subito parte del gruppo, perché lei, insieme alla squadra e lo staff, mi hanno accolto come una di loro».