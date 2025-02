Il torneo interregionale registra per la prima volta in stagione la voglia di ritornare alla vittoria per la Raffaele Lamezia (dopo la sconfitta in Coppa Italia) e per la Tonno Callipo e la Bisignano Group, recentemente battute in campionato. Le compagini di Serie C invece saranno impegnate nel secondo turno di Coppa Calabria

È una sorta di anomalia stagionale, ma già registrarla solamente nel mese di febbraio fa capire come la pallavolo calabrese in Serie B abbia avuto degli ottimi ritmi, anche grazie al calore del pubblico che, di certo, non è inferiore a nessun’altra realtà. Le tre compagini calabresi sono reduci da una sconfitta, seppur in ambiti diversi, e chiaramente vorranno tornare alla vittoria per il morale e anche per dare manforte alla classifica. La Raffaele Lamezia tornerà in campo dopo il riposo in B e l’eliminazione per mano del Galatone in Coppa Italia: in attesa (eventualmente) di ripescare i pugliesi nell’ultima parte della stagione, ci sarà l’incontro di domani pomeriggio contro la Papiro in casa.

Oggi alle 18.30 Bisignano avrà l’incontro più facile contro la Ricchigia, ultima e senza punti in classifica, davanti al pubblico amico di Collina Castello, curiosità per la Tonno Callipo che sarà di scena sul palazzetto di un lanciatissimo Aquila Bronte, alle 18.

Le squadre di Serie C, invece, rimangono impegnate nella Coppa Calabria di categoria, che già nel primo turno ha offerto qualche curiosa sorpresa. Si andrà avanti con la consapevolezza di dover raggiungere subito un posto nelle final four.

Nel girone A giocano per la vetta, un po’ a sorpresa, Area Brutia-Montalto, mentre Taurianova cercherà il riscatto, dopo il primo inatteso ko interno, affrontando fuori casa la Volo Virtus Lamezia.

Nel girone B invece l’Altaflex Catanzaro inizierà quest’avventura contro Magna Grecia, riposerà il Crotone e probabilmente, tra sette giorni, l’incontro decisivo sarà proprio quello che si giocherà tra giallorossi e pitagorici.

Nel girone C Praia e Tonno Callipo vorranno vincere per poi sfidarsi nell’ultimo turno al massimo delle forze. I tirrenici giocheranno sul parquet del Tigano, i giallorossi affronteranno la seconda squadra Arpaia.

Nel girone D, infine, il Paola esordirà contro il Corigliano, sconfitto sette giorni fa dalla Milani, che osserverà il riposo: anche in questo caso, la successiva gara sarà decisiva per il passaggio del turno.