I campionati di volley maschile continuano a interessare un po' tutta la Calabria , ben distribuita tra Serie B e Serie C.

Nel torneo interregionale, c'è attesa soprattutto per capire come le tre squadre regionali potranno concretamente recitare un ruolo da protagonista nel girone a prevalenza sicula. Sinora l'inizio è stato convincente, i tifosi possono essere più che soddisfatti: Bisignano è in testa a nove punti , Lamezia ne ha otto, cinque invece per Vibo con tanti segnali incoraggianti.

La quarta giornata nel girone H vedrà in campo domani alle 18 Paomar-Bisignano e Tonno Callipo-Papiro Catania , come posticipo per le calabresi domenica alle 18.30 Lamezia ospiterà Sciacca. Il tutto anche in un clima da terzo tempo annunciato da tutte le società del girone H, l'iniziativa è promossa da Francesco Strangis , massimo dirigente dei lametini: «Ritenevo necessario consolidare credo un aspetto straordinario della pallavolo, che è, in senso assoluto, uno sport che unisce e che riesce a creare rapporti importanti. Grazie al terzo tempo riusciamo a coniugare valori e opportunità. Finita la partita, si pensa a scambiare due chiacchiere, a parlare del campionato, a ridere ea gustare una buona pizza».

Buoni sentimenti e spettacolo sportivo da unire in questo inizio di stagione, quindi, con l'augurio che anche sul finire di campionato ci possa essere un clima così distensivo. Ci vorrà ancora molto prima di arrivare alle battute finali anche in Serie C, la giornata numero sei avrà diversi spunti da mettere sul tavolo.