Senza formula playoff ormai si giocherà tra oggi e domani solamente per le statistiche e per migliorare qualche record societario. I tirrenici saluteranno il torneo regionale affrontando la trasferta sul palazzetto del Rende

Arrivati al 26° e ultimo turno della Serie C maschile non si è placato di certo l’unico grande dibattito stagionale: è meglio proseguire con la formula di un campionato secco oppure bisognerà re-inserire nuovamente i playoff? Dubbi e certezze che saranno poi pronunciate eventualmente dalla Fipav (che anche in ambito femminile avrà diverse osservazioni a riguardo…), mentre il presente racconta di un ultimo turno con bilanci e numeri da incasellare per mandare la stagione agli archivi.

Milani Rende-Spes Praia sarà il big match, seconda contro prima in classifica ma con verdetti già impostati dalla scorsa settimana. Si giocherà per l’onore, per valutare la tenuta delle due squadre a fine campionato e poi ogni team analizzerà con calma il prossimo futuro.

Rende dovrà puntare a un ruolo da protagonista sino in fondo (chiedendo forse anche di più a se stessa), il Praia tornerà in B con l’obiettivo di restarci per un bel pezzo.

Il sabato della volley maschile proseguirà con altri due incontri, previsti tra Tigano e Paola in quel di Palmi e il confronto tra Taurianova e Area Brutia, i reggini vorranno quanto meno difendere l’ottima posizione sul podio del campionato, dopo aver a lungo accarezzato il pensiero concreto di un doppio salto di categoria.

Domani pomeriggio si congederanno altre quattro squadre dal torneo. La Volo Virtus Lamezia affronterà in casa il Crotone, sono le due squadre che probabilmente rappresentano il massimo della delusione e il massimo della sorpresa per gli esperti. I lametini sono retrocessi da tempo, hanno raccolto quattro punti, una vittoria e 22 sconfitte, i pitagorici hanno conquistato la Coppa Calabria e danno l’impressione di crescere con un passo quasi gigantesco.

Domani inoltre si disputerà la sfida tra Catanzaro e Montalto, lunedì invece a chiudere l’intero campionato ci sarà la contesa tra le seconde squadre della Callipo e dell’Arpaia Lamezia.