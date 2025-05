Non saranno sfide semplici, il livello è aumentato e si parte già da una situazione di svantaggio. Come era piuttosto prevedibile, il livello nei playoff si è decisamente alzato rispetto a quanto visto in campionato e i tifosi dovevano metterlo in conto nettamente. Il girone H di Serie B è stato dominato dal Lamezia arrivato prima e ben giocato dal Bisignano che ha chiuso in seconda posizione, ma l’andazzo fin troppo soft delle avversarie siciliane nella fase regolare non è di certo paragonabile alla combattività dei team pugliesi.

La Raffaele Lamezia parte dal 2-3 rimediato in casa contro Galatone, che per la terza volta in stagione ha battuto i calabresi. Due volte si è imposta in Coppa Italia, ora invece potrà gestire la situazione proprio davanti al proprio pubblico. Il Lamezia però avrà il compito di ribaltare il tutto in suo favore, ben considerando come ci dovrà essere un Palmeri sempre molto lucido sotto rete (34 punti all’andata) e dovrà essere tenuto a bada Miranda. Vecchia conoscenza della volley calabrese, è stato un altro mattatore decisivo per il Galatone, una compagine che dimostra di dare il meglio soprattutto quando una gara aumenta di intensità e tensione: in caso di affermazione positiva domenica, i pugliesi andrebbero direttamente in A3.

La perdente del match tra le capoliste degli ultimi due gironi meridionali affronterà la vincente tra Grottaglie e Bisignano, anche in questo caso formazione pugliese in netto vantaggio su quella calabrese. All’andata il 3-0 conquistato nella palestra di Collina Castello è stato palese, l’impressione è che potrebbe ripetersi il copione nell’incontro di sabato. Toccherà agli uomini allenati da D’Amico ribaltare i pronostici e restare da protagonisti in corsa per un posto in A3.