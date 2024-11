Non riesce l’impresa alla OmiFer Palmi che davanti al pubblico amico del PalaSurace cede il passo alla forte compagine del Cuneo volley, nel difficile torneo di Serie A2 maschile di pallavolo. La squadra di coach Matteo Battocchio si impone per 3 set a 0 conquistando tre punti importanti per mantenersi nelle zone alte della classifica. Ancora un nulla di fatto, invece, per i ragazzi di coach Jorge Cannestracci che dopo il 3 a 0 di Brescia di martedì scorso, incassano una nuova sconfitta. La squadra di casa ci prova, soprattutto nel corso del primo set, quando per diverso tempo resta anche a condurre il punteggio, cedendo però nel finale con il forte ritorno degli ospiti che hanno potuto contare su un Lorenzo Codarin formato super e sulla prestazione quasi perfetta del libero Domenico Cavaccini che ha salvato una quantità infinita di palloni.

Ci sarà da lavorare sodo, invece, per la OmiFer Palmi al ritorno in palestra come ha sottolineato al termine del match coach Jorge Cannestracci, soprattutto nella testa dei giocatori che dovranno immedesimarsi maggiormente nell’attuale difficile situazione, arrivando a lottare sino all’ultimo pallone in palio.

LA GARA

Dopo una partenza equilibrata, gli ospiti prendono vantaggio e chiudono il primo set sul 20/25.

Cuneo parte a razzo anche nel secondo set e prende il largo terminando 19/25.

Parte bene la OmiFer Palmi nel terzo set, ma non riesce a reggere alla distanza. Il 20/25 finale vale il 3 a 0 agli ospiti.

TABELLINO

OmiFer Palmi – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (20-25/19-25/20-25)

Palmi: Mariani 1, Sala 14, Gitto 5, Maccarone 5, Corrado 8, Benavidez 6; Donati (L1); Carbone 3, Lawrence 2, Guastamacchia, Prosperi Turri (L2). N.e. Iovieno, Paris, Concolino. All.: Jorge Cannestracci.

Cuneo: Sottile 3, Brignach 5, Codarin 17, Compagnoni 3, Allik 15, Sette ; Cavaccini (L1); Pinali 3, Mastrangelo 1, Malavasi 1, Chiaramello. N.e. Agapitòs, Oberto (L2). All.: Matteo Battocchio

Durata set: 27’, 25’, 28’. Durata totale: 80’.

Arbitri: Gianmarco Lentini e Antonio Gaetano