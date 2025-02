I vertici della pallavolo italiana, nel congresso di Rimini, hanno definito le nuove linee guida per il prossimo quadriennio. Al fianco del riconfermato presidente Giuseppe Manfredi ci sarà anche il cosentino, volto storico della pallavolo regionale

Nel momento di pausa per i campionati e per gli incontri delle squadre calabresi, sia sui parquet interregionali che in ambito più locale, è arrivata una soddisfazione collettiva con la nomina di Marco Mari all’interno del consiglio nazionale della Fipav.

Nel congresso svolto nelle scorse ore di Rimini sono state così evidenziate le qualità dello sport italiano, nonché i progressi svolti negli ultimi tempi. La 47ª assemblea nazionale era l’atteso evento istituzionale, dopo le varie fasi svolte nelle varie province e regioni, che ha registrato la rielezione di Giuseppe Manfredi alla guida della Federazione Italiana Pallavolo per il prossimo quadriennio olimpico 2025-2028.

Un risultato ottenuto anche ricordando la capacità della volley di essere incisiva, positivamente, nel settore sportivo italiano, riuscendo sempre più ad essere una seria alternativa al calcio con un lavoro sinergico che parte già dai livelli giovanili, una prova su tutte è data dalla stupenda prestazione estiva delle ragazze di Julio Velasco a Parigi.

Con buoni propositi per il futuro e la giusta passione rivolta al presente, il consiglio elettivo per il prossimo quadriennio olimpico 2025-2028 – oltre a riconfermare Manfredi – ha nominato come vice Massimo Sala ed Elio Sità e nel consiglio federale ha registrato l’ingresso del calabrese Marco Mari (con 120.020 voti), che svolgerà il ruolo insieme a Davide Anzalone, Stefano Bianchini, Giuseppina Cenedese, Giuseppe Lomurno, Giusy Piredda, Luigi Saetta e Silvia Strigazzi.

Il cosentino Marco Mari

Già presidente territoriale a Cosenza, Marco Mari (classe 1961) avrà così il compito di rappresentare le squadre calabresi, che nelle ultime ore si stanno complimentando con uno dei maggiori protagonisti nelle nostre latitudini. Mari avrà così l’intenzione di proseguire quanto fatto nel recente passato, ma su scala nazionale come «un naturale proseguimento di un percorso costruito su impegno, competenza e visione strategica».

La Fipav Calabria, attraverso i canali social, si è unita al plauso degli sportivi calabresi: «L’elezione di Marco Mari nel Consiglio Federale conferma l’importanza della rappresentanza meridionale all’interno della governance Fipav. La sua presenza offre una nuova opportunità per rafforzare il legame tra la Federazione e il movimento pallavolistico del Sud Italia, con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie per la crescita del settore.

Negli ultimi anni, la pallavolo meridionale ha mostrato un crescente dinamismo, ma continua a scontare difficoltà legate alle infrastrutture e agli investimenti. La possibile creazione di una consulta del Sud potrebbe favorire un dialogo costante con le istituzioni federali, garantendo maggiore attenzione e risorse per il rilancio della disciplina nelle regioni meridionali.»