Il sogno promozione in serie A2 continua per la OmiFer Palmi. La formazione reggina, nel pomeriggio, in gara 2, nel ritorno dei playoff Serie A3, batte in casa San Giustino e vola ai quarti di finale.

Ottima prestazione mentale e tattica degli uomini di coach Radici, che si impongono con autorevolezza con lo stesso risultato dell'andata 3-1 (quest’oggi, per staccare il pass per il turno successivo, in virtù di quanto di buono fatto nella sfida fuori casa, alla OmiFer Palmi bastava vincere 2 set). Di fronte i gialloblù avevano un team ostico, che ha dato tutto e macinato gioco fino alla fine, tentando di proseguire il proprio cammino sportivo.

Ma la OmiFer Palmi fa valere la legge del Palasport "Mimmo Surace", gremito di passione come sempre, e conquista il passaggio del turno. Nel quarto set, i ragazzi del presidente Carbone annullano addirittura 3 set point agli avversari, chiudendo poi le ostilità al primo matchball con il risultato di 28-26. La passione per la pallavolo nella città di Palmi è straripante. L’intera Calabria sportiva fa il tifo per la squadra che sta regalando soddisfazioni a tutta la Regione. Dopo i trionfi in Coppa Italia e Supercoppa si mira al salto di categoria in A2. La prossima avversaria sarà Belluno, seconda classificata del girone bianco.