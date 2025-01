La New Tech chiude la prima parte del campionato con una comoda vittoria interna contro la Volo Virtus Lamezia. Da sabato inizierà l’avventura in Coppa con un girone non così facile in questo

Un’ora di gioco basta e avanza alla Milani Rende per conquistare i tre punti. Differenze di qualità e di potenziale netto contro la Volo Virtus Lamezia, squadra volenterosa ma che in Serie C sta mostrando evidenti limiti rispetto agli standard del campionato. Rosa molto giovane e senza dubbio da lodare sul piano dell’impegno la squadra allenata da Alessandro Cittadino, molto più pratica – in questo caso – quella gestita da coach Luigi Aloe, abile a chiudere i giochi con un 3-0 senza fronzoli.

La panchina lunga, del resto, è un dato di fatto abbastanza evidente guardando al roster gialloblù, l’abbondanza di scelte non sarà un problema se gestito con lo spirito giusto, considerando come sia in campionato che in Coppa le attese sono tante. Per quanto riguarda l’andazzo in Serie C, la vittoria conquistata contro il fanalino di coda tiene ancora la Milani Rende in piena lotta per la promozione, anche se con distanze ancora non troppo lievi: a sei punti dista la capolista Taurianova (che affronterà in terra reggina quasi a ridosso della ripresa del torneo), a tre punti dista invece il Praia, nelle ultime due settimane non troppo performante.

Sarà la Coppa Calabria, però, a tenere impegnati i rendesi almeno in questo mese di febbraio, inserire la competizione quasi andando a spezzare i ritmi del campionato è una scelta quanto meno anomala rispetto al resto delle competizioni sportive. La Milani Rende è inserita nel girone D con un girone-triangolare che si spalmerà in due settimane. Sabato prossimo Totera e compagni saranno di scena ancora al Pala Quattromiglia affrontando il Corigliano, una squadra che ha dimostrato di essere in salute portando al tie break qualche giorno fa proprio il Praia.

Dopo la contesa tra Paola e Corigliano dell’8 febbraio, ci sarà il match probabilmente decisivo per la qualificazione tra la squadra tirrenica e la Milani, che avrà il vantaggio – il 15 febbraio – di giocare un altro incontro davanti al proprio pubblico. Mister Aloe farà ruotare probabilmente un po’ tutti gli uomini, la società crede in questo obiettivo e, proprio per questo, è meglio tenere tutti i pallavolisti sulla corda.