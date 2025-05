La Settecolli nasce nel 1966 da un collettivo di amici, che condividono la passione per lo sport. L’attività di pallavolo nasce nel 1967, anno in cui si ha la prima affiliazione alla FIPAV e all’ente di promozione sportiva Us Acli.

Nel corso degli anni, in ambito FIPAV, la società raggiunge traguardi eccellenti, partendo dalle categorie provinciali e culminando con la partecipazione a campionati di serie C. La sua attività di pallavolo si sviluppa nel territorio di Cosenza, Rende, Castrolibero e Mendicino.

Complice la pandemia, il suo percorso pallavolistico in ambito federale subisce uno stop forzato fino alla stagione sportiva 2024/2025. Ed è proprio in questa annualità che la concomitanza di una serie di eventi “propizi” determina la ripresa dell’attività agonistica, voluta fortemente dal Presidente Pierfrancesco De Napoli.

In occasione infatti dell’avvicinarsi del sessantenario della fondazione della società, proprio De Napoli, supportato dalle idee visionarie del figlio Francesco, decide di celebrare questo evento, sposando un progetto a dir poco ambizioso: portare la pallavolo ai vecchi fasti a cui la società era abituata, partendo dal campionato provinciale di Prima Divisione maschile per arrivare, nell’arco di tre anni, a calcare i campi della serie C regionale.

Questo progetto ha preso forma nel momento in cui, nell’estate del 2024, nasce il fortunato connubio tra la dirigenza dell’Acli Settecolli con lo staff tecnico sportivo del settore pallavolo proveniente dal Cus Cosenza, nelle persone del Mister Massimo Stella e del responsabile del settore Maria Cuscino, che insieme hanno deciso di spostare e innestare il gruppo di atleti, che nella stagione precedente si era reso protagonista nel conseguire ottimi risultati sportivi, nella realtà della polisportiva con sede a Castrolibero.

È così che, durante il mese di agosto, si programma tutta quella che sarà l’attività dei diversi gruppi, a partire dalle giovanili, passando per l’amatoriale e concludendo con le prime squadre di Prima Divisione maschile e femminile.

Durante la stagione non sono mancate le difficoltà, soprattutto logistiche, che hanno rischiato di inficiare lo svolgimento di tutte le attività minuziosamente programmate, così come testimonia l’articolo di denuncia pubblicato il 5 febbraio 2025 da LaCNews24, a cura del Vice Presidente della Settecolli, dal titolo «A Cosenza la burocrazia sta uccidendo lo sport»: l’allarme di Francesco De Napoli. Nell’articolo viene fatta un’attenta disamina sulle difficoltà oggettive che inducono molto spesso le A.S.D. del territorio a dover rinunciare al loro compito di promuovere l'attività sportiva, a causa della mancanza o dell'inagibilità delle strutture.

È stato solo grazie alla tenacia e caparbia del gruppo dirigenziale, che si è adoperato di volta in volta a trovare soluzioni alternative, sia per lo svolgimento degli allenamenti sia per la disputa delle partite ufficiali, oltre che alla buona volontà degli atleti, che si sono adattati con grande spirito di abnegazione ad ogni situazione che si è presentata, se l’Acli Settecolli è riuscita a concludere i campionati a cui si era iscritta ad inizio stagione e a portare avanti le altre attività programmate.

Tutti sacrifici che sono stati premiati con un percorso quasi netto, contraddistinto da pochi errori, che si è concluso con la vittoria del campionato, la promozione e il diritto di iscriversi alla serie D regionale.

Queste le parole di orgoglio della dirigente Maria Cuscino che ha seguito più da vicino i ragazzi da inizio stagione: “Per me è un’enorme gratificazione pensare al percorso fatto. Se pensiamo da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, nonostante le enormi difficoltà affrontate in questi mesi! I ragazzi sono stati straordinari nella crescita e nel seguire i dettami di Mister Stella. Si sono adeguati ognuno alle esigenze del gruppo e della squadra senza mai obiettare. Hanno profuso impegno e hanno lavorato costantemente, perseguendo il risultato, anche durante la sessione di esami universitari e nonostante siano quasi tutti studenti fuori sede. Che dire di più? Il mio plauso va a tutti loro e allo staff che li ha seguiti”.