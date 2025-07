La Domotek vuole essere un punto di riferimento importante nella pallavolo calabrese e lo sta dimostrando anche in questi ultimi giorni. I movimenti di mercato sono tanti, l’approccio in Serie A3 sarà senza dubbio più sicuro, conoscendo già la categoria e potendo contare su un pubblico importante, che ha trascinato la squadra nella scorsa stagione.

Il sodalizio amaranto riparte intanto dalla conferma del suo capitano, lo schiacciatore Domenico Laganà farà parte del roster per il terzo anno consecutivo. Un legame ormai duraturo e pienamente vissuto con passione dallo stesso pallavolista: «Per me è un onore continuare a rappresentare questa società e la mia città. La Domotek è nata con me e intendo portare avanti con orgoglio i colori di Reggio Calabria».

La squadra dello stretto si sta muovendo in entrata e lo sta facendo con decisione. Laganà avrà nella prossima stagione colpi importanti grazie alla regia di Davide Saitta, l’arrivo del palleggiatore è stato ufficializzato nelle scorse ore. È di certo un acquisto di peso, un elemento di grande esperienza, classe 1987 che ha iniziato più di vent’anni fa la sua carriera con il Milvus Catania, per poi approdare in SuperLega con il Latina. Nel corso degli anni ha vestito le maglie di club prestigiosi come Treviso, Perugia, Padova, Vibo Valentia e Cisterna, all’estero ha giocato in Francia e Polonia, e con la maglia azzurra ha conquistato l’argento all’Europeo 2013, confermandosi tra i palleggiatori più solidi del panorama pallavolistico italiano.

Tra gli arrivi a Reggio Calabria oltre all’ufficialità nelle ultime ore del centrale Andrea Innocenzi, classe 2000, da registrare anche gli approdi di Giulio Parrini e di Francesco Ciaramita (dal Bisignano), in lista d’uscita invece: Marco Pugliatti, Alessandro Stufano, Lorenzo Esposito, Edoardo Murabito e Marco Soncini.

I reggini saranno impegnati nel torneo di Serie A3 con squadre di tutto rispetto nel girone blu, come da ultime ufficialità Fipav: Pallavolo Azzurra Alessano, EnergyTime Campobasso, BCC Tecbus Castellana Grotte, Green Volley Galatone (che ha eliminato dai playoff il Lamezia), JV Gioia Del Colle, Avimecc Modica, Team Volley Napoli, Plus Volleyball Sabaudia e Terni Volley Academy.