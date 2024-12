Sorrisi importanti per le squadre calabresi che dominano tra interregionale e Serie C. Il Lamezia, vincendo in Sicilia, ha dato un’importante dimostrazione di forza, i reggini invece prendono sempre più il comando e sognano ormai il salto nei tornei nazionali

Il big match tra Letojanni e Lamezia non ha deluso le attese dei tifosi calabresi, mettendo in mostra tutto il potenziale di una squadra costruita per vincere. Il 3-1 finale in favore della Raffaele è il sunto di una gara particolarmente giocata con grande intensità, in grande equilibrio nei primi set strappati dai lametini con vigore. Dopo una flessione nel terzo gioco, la prestazione dell’ultimo parziale è stato forse un segnale diretto a tutto il campionato: sarà difficile fare i conti col Lamezia, arrivato alla sua settima vittoria di fila e ora con un lieve vantaggio sulle inseguitrici, come il Bisignano. Distanziato di due punti, il gruppo biancazzurro ha vinto in rimonta 3-2 contro l’Aquila Bronte, una gara di grande sofferenza.

La Tonno Callipo è stata sconfitta per 1-3 dalla Paomar Siracusa. Un passo indietro per il giovane gruppo giallorosso, del resto la continuità non è proprio il pezzo forte di una squadra dall’età media bassissima, ma sempre in crescita. Domenica prossima, per altro, sarà proprio ospite del Lamezia.

In Serie C suona la nona sinfonia il Taurianova. Sta facendo quasi un campionato a parte la neopromossa reggina, il 3-0 conquistato sul campo del Tigano è stato però l’incontro più facile della stagione. Vince con merito, nelle gare di sabato, anche il Paola sul Corigliano, ben più articolata la conquista esterna del Crotone per 3-1 sulla seconda squadra del Lamezia, utile a raggiungere la quarta posizione. Nelle gare di domenica hanno dimostrato di tenere il passo le due maggiori antagoniste. Il Praia in casa ha superato per 3-1 il Magna Grecia, e non era affatto scontato. Molto più pesante invece un altro 3-1, stavolta collezionato dalla Milani Rende a Catanzaro, che ha tolto di mezzo i giallorossi almeno dai pensieri di promozione diretta, vedendo un po’ la classifica al momento. In zona salvezza sono pesanti i due punti ottenuti al tie break dal Montalto, che ha superato la Volo Virtus, la squadra di Rota in classifica supera tre squadre e rialza la testa decisamente. Infine l’Area Brutia contro la seconda squadra della Tonno Callipo ha preso l’intera posta in palio per 3-1.