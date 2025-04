Arrivati a una giornata dal termine nella fase regolare dell’interregionale, vale la pena analizzare la situazione delle tre squadre calabresi. Manca un turno per chiudere il girone H e i cratensi possono raggiungere un traguardo storico, mentre la Fipav predispone il minuto di silenzio in tutti i parquet

La pausa è servita anche le idee per le squadre di pallavolo calabresi che militano nella Serie B maschile. Nel girone H il livello è nettamente inferiore rispetto ad altre omologhe del resto d’Italia, ce ne siamo accorti guardando alcuni match che non hanno regalato tanti sprazzi di qualità.

Proprio per questo, va forse maggiormente lodato il lavoro dei team regionali, che non hanno mollato la presa e non sono stati trascinati dalla corrente della mediocrità sportiva.

Un discorso che calza a pennello per la Raffaele Lamezia, straordinaria nei primi mesi della stagione e che, nel girone di ritorno, sta tirando un po’ il fiato. E forse è anche giusto così: in vista dei playoff, servirà la miglior squadra possibile sul piano fisico nonché su quello mentale. Il primo posto è stato messo al sicuro, e non garantirà la promozione diretta: gli spareggi con la relativa compagine pugliese, tra qualche settimana, diranno meglio quale sarà il destino finale dei lametini.

In tutto ciò, il Bisignano vorrà difendere la seconda posizione e conquistare l’ultimo pass per i playoff. Stagione da ricordare, in ogni caso, per una squadra che si è retta su buone individualità e sul lavoro del tecnico D’Amico, per raggiungere in via aritmetica il secondo posto ci sarà un solo risultato possibile: la vittoria, nell’ultimo turno, contro la Tonno Callipo.

I giallorossi non sono un avversario così tenero, tanto per restare in tema di allegorie, e hanno svolto una stagione di piena valorizzazione dei talenti. È una squadra dall’età media molto bassa, ha regalato colpi importanti contro avversari più esperti ma, ogni tanto, ha ancora il vizio di adagiarsi sugli allori. Di certo, non arriverà al palazzetto di Collina Castello il prossimo 26 aprile con il ruolo di sparring partner, anzi vorrà vendere la cara la pelle e archiviare una stagione comunque positiva.

Come da attualità impone, la Fipav ha accolto il sentire comune annunciano il minuto di silenzio in onore di papa Francesco in vista delle gare del weekend: «La Federazione Italiana Pallavolo, su indicazione del CONI, dispone l’osservanza di un minuto di silenzio in tutte le gare di ogni ordine e grado in programma sul territorio nazionale da oggi e fino a domenica 27 aprile 2025, per onorare la memoria del Santo Padre Francesco, venuto a mancare in queste ore. Tale gesto vuole essere un segno di profondo cordoglio e di rispetto per la Sua figura, esempio di umanità, spiritualità e dialogo universale».