Si chiude il 2024 per le ragazze della pallavolo calabrese. Nel girone A la sfida in terra bizantina ha premiato le pitagoriche che hanno conquistato il successo al tie break. Nel gruppo centro-meridionale le napitine accorciano sulla vibonesi, ferme per un turno di riposo

Il torneo di Serie C si congeda con qualche certezza ma anche l’impressione di dover dosare le forze. Si ripartirà l’8 gennaio 2025, poi si giocherà dopo tre giorni e i ritmi saranno accelerati per chiudere la prima fase e passare poi alla poule playoff e playout. Tecnici e pallavoliste stanno facendo già i loro conti, anche guardando a quanto fatto sinora in campionato.

Girone A

Il big match si è giocato a Rossano e ha premiato il Cirò. Nessun team ha fermato sino in fondo l’avanzata del gruppo di Stara, per le bizantine resta quanto meno la soddisfazione di essere arrivata al tie-break in una gara dal forte impatto tecnico. Il 3-2 di Cirò conferma le qualità della capolista, ma non ridimensiona di certo il gruppo di Zangaro. Resta attaccata al treno il Paola, vincente a Lamezia per 3-1: la squadra tirrenica piace per la capacità di essere concentrata, mostrando un potenziale offensivo importante. Da apprezzare anche la vittoria di Cosenza a Cutro per 3-1, la squadra bruzia sta dimostrando la sua aderenza al torneo con prestazioni di buona fattura. Silan-Castrovillari 2-3 era il posticipo domenicale, una gara che ha (quasi) chiuso la sestina per le squadre che andranno ai playoff tra un mese e mezzo circa.

Girone B

La capolista Todosport ha osservato un turno di riposo, il Pizzo non ha fallito l’occasione di avvicinarsi quanto meno al primato, ora distante quattro punti. Le napitine hanno vinto in casa contro la Digem 3-0, in un torneo in cui le prime posizioni sono ben salde ma nelle zone centrali può succedere di tutto. Tante squadre a pochi punti – quindi - con risultati che vanno in direzione di una massima incertezza finale, stando di questo passo. La New Teosidos ha rafforzato la sua terza piazza vincendo 3-2 sul Catanzaro, che guarda anche con preoccupazione l’ultima posizione playoff, si sta avvicinando la Cidue corsara 3-0 sull’Elio Sozzi, unica squadra ancora a zero punti insieme alla Pink Lamezia nell’altro girone. Gioia Tauro-Diper si giocherà il prossimo 3 gennaio.