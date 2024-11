La nuova stagione di Superlega è iniziata. Anche a Vibo Valentia. La Tonno Callipo Calabria Volley, infatti, batte il primo colpo. Ed annuncia ufficialmente l’ingaggio di Juan Manuel Cichello come nuova guida tecnica della prima squadra. Con la nomina del coach argentino la squadra giallorossa muove le prime mosse di mercato che porteranno ad una vera e propria “rigenerazione” del gruppo in vista del campionato targato 2019/2020. La scelta è ricaduta su un tecnico che porta con sé un bagaglio professionale di tutto rispetto: ha affiancato il guru della pallavolo mondiale Julio Velasco dal 2011 al 2014 alla guida della nazionale iraniana, in Italia si è poi distinto per i risultati raggiunti con l’Exprivia Molfetta e l’Emma Villas Siena, portando entrambe le squadre nella massima serie. A Vibo si vuole alzare l’asticella, rispetto all’ultima annata vissuta sotto le aspettative. In panca un tecnico che ben conosce il ds Ninni de Nicolo per averci lavorato per due stagioni in Puglia. Dopo il tecnico toccherà al roster. Nelle prossime ore attese novità.