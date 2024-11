Juan Manuel Cichello. Da pochi giorni sulla panchina della Tonno Callipo avrebbe già stilato la sua lista dei desideri insieme al Ds giallorosso, Ninni De Nicolo, che lo ha voluto fortemente al club calabrese. La nuova Vibo Valentia sta per nascere. All’orizzonte un altro intenso campionato di Superlega Volley. L’obiettivo, parola del patron Pippo Callipo, è alzare l’asticella. D’altronde è impossibile fare peggio dell’ultima stagione vissuta in sordina. Ma il passato è passato e in seno al club di Viale della Pace si guarda al futuro. In realtà qualche stoccata proiettandosi alla prossima stagione si è già data diversi mesi fa. E’ il caso del regista che, salvo clamorosi sviluppi, dovrebbe essere l’ex Lube ed Allbank di Ankara, Michele Baranowicz. In coppia sulla diagonale principale potrebbe arrivare l’opposto brasiliano, fresco del titolo in Superliga, Aboubacar Dramè. Prima fascia anche per i martelli titolari che potrebbero rispondere al nome di Torey Defalco, statunitense classe 97, recentemente vincitore del campionato NCAA e top scorer e MVP della finalissima con i colori del Cal State-Long Beach.Insieme all’atleta a stelle e strisce a Vibo potrebbe arrivare , via Latina, il più piccolo dei fratelli Ngapeth: Swan. Insomma si punta ad un roster di primo livello che possa centrare i playoff ed arrivare più in là possibile in coppa Italia. Come nei migliori anni della Tonno Callipo nell’Olimpo della pallavolo italiana.