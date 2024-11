Si può dire che inizia con il botto la campagna acquisti della Tonno Callipo. Per la stagione 2021/22 vestirà la maglia giallorossa lo schiacciatore brasiliano Maurício Borges Almeida Silva, atleta poderoso ed esperto, reduce dalla Superliga Serie A. Interminabile la sfilza di trofei di squadra ed individuali vinti in carriera dal posto-4 verdeoro: si fregia anche della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016 battendo in finale proprio l’Italia di Blengini. Attualmente è a Rimini con la sua Nazionale per disputare la Vnl. Il giocatore verdeoro è nato a Maceió nello stato dell’Alagoas ed il 4 febbraio scorso ha compiuto 32 anni. Quella del club del presidente Pippo Callipo è una scelta che va a fortificare ancora di più il già consolidato asse col Brasile: Borges sarà infatti il 20esimo giocatore verdeoro che sbarcherà a Vibo, confermando così il canale privilegiato col Paese sudamericano.

«Arrivo in un campionato nuovo per me – così Borges - e ho molto da imparare. So anche di approdare in un Paese ricco di tradizioni come l’Italia, oltre che in una regione come la Calabria molto bella e tutta da scoprire. Poter disputare la Superlega italiana, il torneo più bello e competitivo del mondo, è un sogno che si realizza e poterlo fare con un club come la Tonno Callipo sarà ancora più stimolante».

Un acquisto di spessore per la Tonno Callipo che, salutato lo schiacciatore americano Defalco, affida il ruolo di posto-4 ad un giocatore di grande esperienza, pilastro della Nazionale, con alle spalle una carriera di assoluto rilievo, dotato di un braccio molto potente e tecnico, abile nella ricezione di seconda linea e spietato in battuta. Non a caso sui canali social è stato presentato come l’Hulk a tinte giallorosse, il supereroe dalla forza sovrumana pronto a mettere i suoi poteri al servizio della squadra. Borges è reduce dalla stagione nella Superliga brasiliana terminata con la vittoria dello scudetto, dove era in forza al Taubatè Funvic.