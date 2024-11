Promotore dell’evento la Tonno Callipo Calabria. Sul taraflex il Greenyard Maaseik, il Volleyball Bisons Bühl e il TV Rottenburg Volleyball.Gare in programma dal 4 al 5 ottobre

La pallavolo internazionale sbarca a Vibo Valentia. La casa della Tonno Callipo Calabria si trasformerà in un grande teatro per una “due giorni” di volley di livello assoluto. Il club giallorosso ha, infatti, promosso ed organizzato un torneo internazionale al quale parteciperanno, oltre alla squadra del presidente Callipo, tre importanti formazioni europee: i belgi del VC Greenyard Maaseik (campioni di Belgio in carica) e due formazioni della Bundesliga tedesca, il Volleyball Bisons Bühl e il TV Rottenburg Volleyball.





Il programma delle gare



Giovedì 4 ottobre

ore 17:30 VC Greenyard Maaseik-Volleyball Bisons Buhl

ore 20:00 Tonno Callipo - TV Rottenburg Volleyball





Venerdì 5 ottobre

ore 17:30 finale 3° e 4° posto, a seguire la finalissima



Sarà un test importante per la squadra di mister Valentini che, a poco più di una settimana dall'inizio del campionato di SuperLega 2018-19, avrà tutta la squadra al completo.

L’ingresso è gratuito e lo spettacolo è assicurato per un torneo che si preannuncia di elevato spessore tecnico considerato il valore delle squadre partecipanti.