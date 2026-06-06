Prima la sopravvivenza sportiva, poi la programmazione. In casa Crotone sono giorni decisivi per il futuro del club rossoblù, chiamato a superare una delle fasi più delicate degli ultimi anni. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 16 giugno, termine entro il quale la società dovrà completare l'iter necessario per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

L'obiettivo resta quello di essere regolarmente ai nastri di partenza del Girone C nella stagione 2026-2027, ma sul percorso del club pesano ancora le difficoltà economiche e amministrative emerse negli ultimi mesi. La situazione, aggravata dagli effetti dell'amministrazione giudiziaria e dai problemi legati all'accesso al credito, ha costretto la società a confrontarsi con una gestione sempre più complessa.

Nei giorni scorsi il presidente Gianni Vrenna ha incontrato il sindaco Vincenzo Voce per fare il punto sul momento che attraversa il club. Un confronto istituzionale considerato importante in vista delle imminenti scadenze federali. Dal Comune è arrivato un appello al mondo imprenditoriale e alle realtà economiche del territorio affinché il patrimonio rappresentato dal Crotone possa essere sostenuto in una fase particolarmente delicata.

Sul tavolo resta anche la questione relativa alle possibili conseguenze sportive delle irregolarità amministrative contestate al club. Le indiscrezioni parlano di una penalizzazione che potrebbe incidere sul prossimo campionato, anche se per eventuali decisioni ufficiali sarà necessario attendere i pronunciamenti degli organi competenti.

In parallelo si guarda al futuro tecnico. Emilio Longo, protagonista della stagione appena conclusa, è in scadenza di contratto il 30 giugno e il suo destino appare tutt'altro che definito. Attorno all'allenatore continuano a circolare voci di mercato, con Casertana e Foggia tra le società che avrebbero manifestato interesse per il tecnico.

La sensazione è che ogni discorso relativo a panchina, organico e strategie di mercato sia inevitabilmente subordinato alla scadenza del 16 giugno. Solo dopo aver messo al sicuro l'iscrizione e la continuità sportiva, il Crotone potrà voltare pagina e concentrarsi sulla costruzione della prossima stagione.