Jannik Sinner vola agli ottavi di Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il fuoriclasse azzurro ha battuto l'americano Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam inglese, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4, al termine di una partita mai in discussione.

Il numero 1 del mondo, dopo un primo set più combattuto, ha alzato il livello del servizio e soprattutto in risposta nei restanti due parziali, calando però d'intensità nel finale di terzo set. Dopo essere riuscito a recuperare un break di svantaggio e aver sorpassato nel punteggio, Sinner ha concesso il controbreak a Brooksby. La reazione del numero 1 è immediata: si prende tre match point e trasforma il terzo.

«Sicuramente sono molto felice per la vittoria. Cerco di migliorare ogni giorno e oggi ho visto un piccolo passo avanti. Se voglio andare lontano in questo torneo però devo migliorare, ci sono un paio di cose che dobbiamo gestire meglio», ha detto Sinner al centro del Campo 1, «nel complesso però sono molto felice. Brooksby è un avversario molto tosto. Ci ho giocato contro 5 anni fa. Entrambi stiamo migliorando, siamo diversi».

Sinner ha parlato anche dell'esultanza al momento del terzo match point, quando si è portato il dito all'orecchio invocando l'aiuto del pubblico: «È una cosa molto insolita per me, ma oggi ne avevo bisogno. Ero in vantaggio di un break, servivo per chiudere il match e non ci sono riuscito», ha spiegato Sinner, «poi ho avuto alcuni match point, ma non sono riuscito a convertirli. Quindi ho provato a correre verso il traguardo e il pubblico mi ha aiutato oggi».