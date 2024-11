Il reggino Francesco Scagliola trionfa nella categoria under 15. Solo un anno fa aveva conquistato la medaglia d'argento ai campionati del mondo

REGGIO CALABRIA - Francesco Scagliola si conferma uno degli atleti calabresi di maggior futuro. Futuro ma anche presente perchè il gioiellino reggino del windsurf continua a fare incetta di premi in giro per il mondo. E' reduce dal titolo italiano under 15 e solo dodici mesi fa aveva conquistato la medaglia d'argento ai campionati mondiali nella specialità slalom. L'obiettivo futuro del quattordicenne ora è il torneo europeo che si terrà in Croazia a fine agosto.