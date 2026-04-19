Nella 37esima giornata di Serie C, i pitagorici colpiscono nella ripresa e portano a casa tre punti fondamentali. Inutile il momentaneo pari pugliese firmato Cajazzo

Il Crotone torna dalla trasferta pugliese con i tre punti: nella 37esima giornata del campionato di Serie C, la squadra allenata da Emilio Longo supera per 2-1 il Casarano allo stadio Stadio Giuseppe Capozza e consolida il sesto posto in classifica.

Avvio di gara vivace, con i padroni di casa subito pericolosi: dopo pochi secondi un pallone vagante in area non trova deviazioni vincenti, mentre al 3’ è Cajazzo a impegnare Merelli, attento nella presa. Il Casarano insiste e al 22’ sfiora ancora il vantaggio con lo stesso Cajazzo, ma il portiere rossoblù salva. Il Crotone prova a rispondere al 17’, ma l’azione viene fermata per fuorigioco, mentre al 19’ Musso trova la deviazione vincente, annullata però per fallo in attacco. Prima frazione spezzettata e con poche occasioni nitide: si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa gli ospiti cambiano marcia. Al 52’ arriva il vantaggio: Zunno salta due avversari e lascia partire un tiro a giro che sorprende la difesa pugliese per lo 0-1. Il Casarano reagisce e al 65’ trova il pari con una giocata personale di Cajazzo, che supera più uomini e batte Merelli.

Quando la gara sembra avviata verso il pareggio, il Crotone trova il guizzo decisivo. All’84’ errore della retroguardia locale, conclusione respinta sulla linea e tap-in vincente di Musso, che firma l’1-2 a sei minuti dal novantesimo. Nel finale gli squali gestiscono il vantaggio senza concedere ulteriori occasioni pericolose.

Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il successo esterno dei pitagorici, che portano a casa una vittoria preziosa, soprattutto per il morale, e restano saldamente in zona playoff.