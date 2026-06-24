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Ambiente

Caldo record, l'estate che cambia

Termometri fuori scala già a giugno, notti tropicali e siccità anticipata. L'estate si allunga e colpisce salute, agricoltura ed energia. Per gli esperti è la nuova normalità.

24 giugno, 2026
Tag
caldo record · estate calabria
Ambiente

Caldo record, l'estate che cambia

24 giugno 2026
Ore 12:36
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Ambiente

Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta

18 giugno 2026
Ore 12:20
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Depurazione, ecco il piano degli interventi in Calabria

17 giugno 2026
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Ambiente e spiritualità sul cammino di San Francesco

16 giugno 2026
Ore 12:00
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16 giugno 2026
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Al via la lotta agli incendi boschivi

15 giugno 2026
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Ambiente

Sinergia istituzionale a tutela del mare vibonese

13 giugno 2026
Ore 11:26
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Ambiente

Un protocollo d intesa tra UNPLI e Ente parchi marini.

12 giugno 2026
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Ambiente

Scoperte discariche abusive tra Vibo e San Gregorio

12 giugno 2026
Ore 11:21
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Ambiente

Diga Angitola sotto osservazione per la tutela del mare

3 giugno 2026
Ore 19:46
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Diamante riceverà il premio Mare Pulito Bruno Giordano

3 giugno 2026
Ore 12:00
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Il Wwf celebra le oasi naturali scrigno di biodiversità

1 giugno 2026
Ore 12:36
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Maltempo, grandinata nella Sila catanzarese

28 maggio 2026
Ore 16:20
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27 maggio 2026
Ore 12:31
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L'Ente Parchi Marini presenta "Life terramare"

24 maggio 2026
Ore 12:00
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20 maggio 2026
Ore 12:50
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19 maggio 2026
Ore 11:23
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Bandiera blu, Falerna tra le new entry

17 maggio 2026
Ore 12:06
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14 maggio 2026
Ore 19:00
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12 maggio 2026
Ore 19:00
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10 maggio 2026
Ore 12:02
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